Un gol per tempo | Monza - Udinese finisce 1 - 1

Commentaprimo Mathias Soulé continua a brillare con la maglia del Frosinone : la sua doppietta non ha ... ma lo ha lanciato al secondo posto tra i giocatori più giovani con piùall'attivo nei ...

Faraoni, l'incredibile simulazione per far annullare il gol di Kean Tuttosport

Juve-Verona, annullato gol a Moise Kean per fuorigioco millimetrico - Sportmediaset Sport Mediaset

15:56 - Dopo più di un mese, la Juventus Next Gen torna a vincere e lo fa giocando un bel secondo tempo. All'interno di una partita molto equilibrata, è la ...Lucca risponde a Colpani e Monza-Udinese termina 1-1. All'U-Power Stadium la gara valida per il decimo turno di Serie A si è chiusa in parità con un gol per tempo. Dopo una prima frazione di gioco equ ...