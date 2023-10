Ultime Notizie Roma del 29-10-2023 ore 12 | 10

(Di domenica 29 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio Israele resta Gaza conta anche soldati e sta estendendo tiramenti l’operazione di terra 24 ore Dall’ingresso nella striscia le truppe sono attestate nel nord del link va palestinese le forze di difesa di Tel Aviv e fanno sapere che eri da combattimento ieri hanno colpito circa 450 obiettivi Diamante nella striscia seconda ma le vittime sono oltre 8000 nella casa di carta il premier Renzi mi metti miao a ribadire i tuoi obiettivi dell’operazione demolire E riportare indietro gli ostaggi il capo della frazione palestinesi a Gaza Years annunciato di essere pronto ad un accordo immediato per uno scambio di prigionieri tutti gli ostaggi italiani per i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane contro Israele Turchia Dopo le parole di erdogan il ministro degli ...

Entrambe le giovani sono intervenute nel corso delledirette del reality per parlare con il ... Leci mettono poco a arrivare. Soprattutto se le dite a cani e porci' ha scritto online. ...

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: appoggio globale a piano pace. LIVE Sky Tg24

Israele - Hamas in guerra, le notizie di sabato 28 ottobre Corriere della Sera

Rassegna stampa e news. Ecco le ultime notizie pubblicate oggi in Italia dai principali organi di informazione. Buona lettura.The Enforcement Directorate (ED) conducted searches in Delhi, Mumbai, Chandigarh, and Panchkula related to the bank fraud and money laundering investigation involving a Chandigarh-based pharmaceutical ...