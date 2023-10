Ucraina | Kiev | Da inizio guerra uccisi quasi 300mila soldati russi | Mosca | droni sulla centrale nucleare di Kursk

Il bilancio dei soldati russi uccisi indall'inizio del conflitto ha sfiorato ieri la soglia dei 300mila: lo scrive su Facebook lo stato maggiore delle Forze armate di, come riporta Ukrinform.

Kiev: "Nella notte abbattuti sei missili". Nuovi colloqui sull'Ucraina a Malta ma senza la Russia - Paesi del Nord Europa insieme per più sicurezza nella regione - Paesi del Nord Europa insieme per più sicurezza nella regione RaiNews

Ucraina, parla il rabbino capo: “In Israele come qui a Kiev. Ora anche loro sanno davvero chi è Putin” la Repubblica

Ieri il bilancio dei soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio del conflitto ha sfiorato la soglia dei 300mila: lo ha comunicato su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev, come ...Il bilancio dei soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio del conflitto ha sfiorato ieri la soglia dei 300mila: lo scrive su Facebook lo stato maggiore delle Forze armate di Kiev, come riporta Ukrin ...