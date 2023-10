Uccide il padre a coltellate e ferisce la madre dopo una lite

Ilè morto per le ferite riportate, mentre la madre è stata ricoverata in gravissime condizioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il figlio, arrestato, è in ospedale, sotto il controllo ...

Dramma familiare a Nembro, in provincia di Bergamo, dove un 35enne, Matteo Lombardini, ha ucciso a coltellate il padre, di 72, e ferito gravemente la madre, di 66.Dramma familiare a Nembro, nella Bergamasca: un uomo di 35 anni, Matteo Lombardini, ha ucciso il padre Giuseppe Lombardini, di 72, e ferito gravemente la madre, di 66, colpendo entrambi a coltellate..