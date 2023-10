Tyson Fury finisce al tappeto | si rialza e batte Ngannou per split decision Vittoria dubbia E Usyk…

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha sconfitto Francisperal termine di un incontro altamente spettacolare, equilibrato, avvincente e che ha scaldato gli animi di tutti gli appassionati della grande boxe. Il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi si è imposto sul ring di Riyad (Arabia Saudita) contro l’ex Campione del Mondo di MMA (arti marziali miste), che ha sfiorato il colpaccio sensazionale al suo debutto nella nobile arte. Il rizzato The Gipsy King si è imposto contro il rinominato The Predator per 96-93, 95-94, 94-95 dopo dieci riprese estenuanti,ndosi dopo essere finito alnel corso del terzo round e facendo la differenza con il suo jab e un buon destro, ma senza strabiliare e subendo l’enorme potenza del franco-camerunense ...

Undertaker e Vince McMahon sono stati avvistati in Arabia Saudita per vedere lo scontro tra Tyson Fury e Francis Ngannou.