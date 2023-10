Tv | morto a 54 anni Matthew Perry il Chandler della serie Friends

(Di domenica 29 ottobre 2023) Roma, 29 ott. (askanews) – E’all’età di 54l’attore, divenuto famoso per aver interpretato il personaggio dinella pluripremiatatv degli’90. Molti i messaggi di cordoglio dei fans sui social. “Siamo incredibilmente rattristati dalla scomparsa troppo presto di– scrive la Nbc su Facebook -. Ha portato così tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con il suo tempismo comico perfetto e il suo arguziamento irascibile. La sua eredità continuerà a vivere attraverso innumerevoli generazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 29 ott. Ealleta' di 54lattore Matthew Perry, divenuto famoso per aver interpretato il personaggio di Chandler nella pluripremiata serie tv degli90 Friends. Molti i messaggi di cordoglio dei ...

È morto Matthew Perry, Chandler in «Friends», aveva 54 anni: «Il pickleball e il corpo nella jacuzzi» Corriere della Sera

Matthew Perry, morto a 54 anni il “Chandler” di ‘Friends’ la Repubblica

Il giovane viaggiava come passeggero a bordo di un'auto insieme con altri tre amici, feriti gravemente: uno in condizioni più critiche è stato trasportato al Brotzu di… Leggi ...C'è l'ipotesi di un gesto volontario al centro delle indagini sulla morte di una donna di 44 anni, ternana, trovata morta nella notte della sua abitazione, in viale Rossini probabilmente a causa di un ...