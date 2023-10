“Tutto il c*** in mostra” Scandalo a Tu si que vales | esibizione da bollino rosso e polemiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tu sì que, momento hot coi ballerini di strip-tease. Tante esibizioni come al solito nello show di Canale 5 e i ballerini l’hanno fatto da padroni. Il gruppo dei “Fresh ‘n’ Clean”, ad esempio, ha conquistato pubblico e giudici. Tanto che Maria De Filippi ha proposto ai concorrenti di andare ad Amici per fare uno stage. La loroè stata davvero fantastica e ha colpito tutti. Ma c’è stata anche un’altra performance che ha lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo parlando di due ballerini di strip-tease che si sono spogliati davanti ai giudici e ognuno di loro ha avuto una reazione diversa. Ma non è finita. Durante la serata Maria De Filippi e Rudy Zerbi hanno cantato in playback “Arriverà” dei Modà con Emma imitandola. E più tardi è arrivato anche il commento della stessa artista: “Ho visto lei che imita me… Maria sei la mia vita”. Ma, ...