Tutti i colori must e i dettagli imprescindibili per sfoggiare con classe il giaccone tecnico più chic e affidabile

Leggi su iodonna

(Di domenica 29 ottobre 2023) Leggero ma efficace, sportivo ed elegante. Il giubbotto parka si riconferma il re delle giacche tecniche d’autunno 2023, grazie alla gamma deiinediti e aisartoriali che lo rendono intramontabile. Giubbotto parka, il capospalla da indossare nell’Autunno 2023 Meno impegnativo di un piumino, più resistente e caldo di un trench. Ilcon cappuccio è l’alternativa al classico cappotto da donna, un key piece vincente perché è ancora più facile da indossare. Il suo carattere versatile lo rende da sempre un elemento prezioso per il guardaroba delle mezze stagioni. I modelli di tendenza adesso? Sono rigorosamente declinati su silhouette over e sfoggiano tonalità di colore che spaziano dai new neutrals alle nuance più audaci. Illungo in ...