Tullio Solenghi | chi è | età | carriera | vita privata | chi è la moglie | figli | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 ottobre 2023) È un attore e anche un comico, un regista teatrale e, non di meno, un doppiatore e un imitatore.è un personaggio poliedrico noto al pubblico soprattutto per aver fatto parte del Trio con Anna Marchesini e Massimo Lopez. Non solo questa esperienza professionale, ma anche altri impegni lavorativi e la suacon laLaura Fiandra verranno raccontati nel corso dell’appuntamento odierno con Domenica In. Chi è: età eAlbertoè nato a Genova il 21 marzo del 1948 ed è un noto attore, comico, registra teatrale, imitatore e personaggio televisivo. A 17 anni ha frequentato la Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Genova, dove ha conosciuto Massimo Lopez. ...