(Di domenica 29 ottobre 2023) Biancainfila il terzo successo stagionale nelladeldi. Dopo le vittorie ottenute in Cina rispettivamente a Weihai e Chengdu, infatti, l’ha trionfato anche nella tappa nipponica di Miyazaki, penultima fermata del massimo circuito. La prova...

Bianca Seregni infila il terzo successo stagionale nella Coppa del Mondo di. Dopo le vittorie ottenute in Cina rispettivamente a Weihai e Chengdu, infatti, l'azzurra ha trionfato anche nella tappa nipponica di Miyazaki, penultima fermata del massimo circuito. La ...

Triathlon, tris dell'azzurra Seregni in Coppa del Mondo Today.it

Triathlon, World Cup Miyazaki 2023: Bianca Seregni cala il tris su distanza olimpica! Quarta Alice Betto OA Sport

Miyazaki, 28 ott. - (Adnkronos) - Bianca Seregni infila il terzo successo stagionale nella Coppa del Mondo di triathlon. Dopo le vittorie ottenute in Cina rispettivamente a Weihai e Chengdu, infatti, ...Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP) cala il tris in Coppa del Mondo di triathlon 2023/2024. Ottimo quarto posto anche per Alice Betto (G.S. Fiamme Oro). Sono già quattro gli ori conquistati da ...