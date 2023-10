Transizione ecologica | più benefici che costi – Edo Ronchi | “La posizione dell’Italia è quella di un Paese arretrato Ed è un danno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) “Sullalache sta assumendo l’Italia, con un’optroppo marcata su tutti i passaggi del Green Deal, èdi un. Ma non siamo un, non dovremmo esserlo. Tutto questo danneggia anche l’economia nazionale”. L’ex ministro Edo, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile commenta i dati della relazione che accompagna gli Stati Generali della Green Economy, che quest’anno si concentrano proprio sudella. La sola decarbonizzazione dell’economia, stando alle stime, muoverebbe un indotto che assicura maggior entrate per lo Stato ...