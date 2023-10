Tram Tram – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 29 ottobre 2023)Via dei Reti, 44/46 – 00185Telefono: 06/490416 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 8/12€, primi 10/12€, secondi 15/18€, dolci 6€ Chiusura: Lunedì OFFERTA San Lorenzo, quartiere complicato che negli anni ha visto “scappare” tante attività degne di nota. È per questo che ci fa particolarmente piacere parlarvi di un luogo che resiste e lo fa senza scorciatoie, puntando su una cucina solida che pesca a piene mani dalla tradizione pugliese (terra di origine della brava cuoca) e da quellana, basata su prodotti di eccellenza ricercati fuori dal mainstream, vino e olio in primis. Al menù riportato in un foglio A4 plastificato che riporta i grandi classici del ...