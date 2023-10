Tragico Incidente | Muore Bimba di 8 mesi e Un Uomo di 40

(Di domenica 29 ottobre 2023) Chieti - Gravestradale sull'importante arteria della strada statale 650, conosciuta come 'Trignina', situata al confine tra le regioni dell'Abruzzo e del Molise, ha scosso la comunità locale. Cinque persone sono rimaste coinvolte nell', viaggiando a bordo di due veicoli distinti, una Audi Q2 e una Mercedes Classe A. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori che sono prontamente intervenuti sulla scena, il bilancio di questa tragica collisione riporta due vittime, undi 40 anni e una neonata di appena 8. I soccorritori hanno faticosamente estratto due feriti rimasti incastrati tra le lamiere contorte dei veicoli, mentre altre due persone, tra cui la madre della neonata e un'altra bambina di 3 anni, sono state trasportate d'urgenza a Vasto per ricevere cure mediche. Una quinta ...

CHIETI - Gravestradale intorno alle ore 13 sulla Statale 650 Trignina, nel territorio di San Salvo. A perdere la vita un uomo di 40 anni, di Schiavi di Abruzzo . e la sua bambina neonata. A bordo anche la ...

Tragico incidente al “Jumping Tour” di equitazione a Sassari, muore l’amazzone Margherita Mayer La Stampa

Tragico schianto mentre tornano a casa: Mattia muore a 20 anni, feriti gravemente i tre amici a Nuoro Fanpage.it

Tragico incidente a Quartu nel pomeriggio di oggi: motociclista 49enne muore nello schianto in via Leonardo da Vinci ...Cronaca nera Chieti - 29/10/2023 19:16 - Grave incidente stradale sull'importante arteria della strada statale 650, conosciuta come 'Trignina', situata al confine tra le ...