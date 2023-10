Tragedia nell' hockey su ghiaccio in Inghilterra | pattino gli taglia gola | muore un giocatore di 29anni

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 29 ottobre 2023)indurante una partita disu. Ilstatunitense Adam Johnson, 29 anni , dei Nottingham Panthers, è morto per un taglio allacausato dalla lama deldi un avversario in uno scontro di gioco. E' accadutoieri sera durante la sfida a Sheffield contro gli Steelers in un incontro valido per la British IceCup. Il drammatico incidente è avvenuto...