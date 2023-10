Tragedia nell' hockey | giocatore sgozzato dalla lama di un pattino | Immagini forti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023)nel mondo dell'. Ilstatunitense Adam Johnson è morto durante una partita a causa di uno scontro mortale: ladeldi un suo avversario gli ha tagliato la gola in seguito a una collisione in aria. Il 29enne, originario del Minnesota, stava giocando per i Nottingham Panthers in una partita della Challenge Cup contro gli Sheffield Steelers alla Utilita Arena di Sheffield, in Inghilterra. Lemostrano il ragazzo mentre si accascia a terra e perde molto sangue, poi viene trasportato al di fuori del campo da gioco.