Tragedia a Nembro | 35enne con problemi psichiatrici accoltella i genitori | morto il padre | gravissima la madre

Leggi su open.online

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dramma familiare nella serata di ieri, sabato 29 ottobre, a, in provincia di Bergamo: un uomo di 35 anni, Matteo Lombardini, ha ucciso ilGiuseppe, di 72, e ferito gravemente la, di 66, colpendo entrambi a coltellate nella loro casa, prima di essere arrestato e portato in ospedale. Sono stati i vicini attorno all’ora di cena a dare l’allarme per quel che stava accadendo nell’abitazione a fianco. Il giovane, riporta Ansa, era da tempo in cura pere già in passato aveva aggredito i. Ilper le ferite riportate, mentre lasi trova ricoverata in gravissime condizioni. Il figlio, arrestato, è in ospedale, sotto controllo medico e tenuto in osservazione dai ...