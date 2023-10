Traffico Roma del 29-10-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani è sempre intenso ildi rientro sulle strade della capitale rallentamenti sulla Cassia tra le rughe il raccordo le code sulla Salaria e sulla diramazionenord della Autosole da Settebagni a raccordo ed è ancora code a tratti verso la capitale sulla A24 da Carsoli a Tivoli file sulla A1Napoli da Ceprano a la diramazioneSud coda in entrata asulla diramazioneSud dell’auto sole sulla Pontina tra Montedoro e via di Decima e sulla Cristoforo Colombo da via di Acilia a via di Malafede file che ritroviamo sulla via Aurelia tra Arona e Castel di Guido qui anche per incidente migliorato ilsul Raccordo Anulare al momento è regolare lungo le 2 in ...