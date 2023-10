Traffico Roma del 29-10-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Luceverdedalla redazione Buonasera e ben Trovati al microfono Sonia cerquetani intenso ildi rientro sulle strade della capitale rallentamenti e code sulla Cassia tra le rughe e raccordo anulare code sulla Salaria e poi sulla diramazionenord dell’auto sole tra Settebagni e il raccordo anulare è ancora code a tratti verso la capitale sulla A24 da Carsoli a Tivoli in entrata asulla diramazioneSud dell’auto sole sulla Pontina tra Montedoro e via di Decima che sulla Cristoforo Colombo da via di Acilia a via di Fede fine anche sulla via Aurelia tra Arona e Castel di Guido trafficato anche il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria È tra la Bufalotta e lo svincolo A24 rallentamenti a tratti lungo le due carreggiate tra Casilina e ...