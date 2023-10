Traffico Roma del 29-10-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Luceverdeuna sera Bentrovati in redazione Sonia cerquetanidi rientro sulle strade della capitale rallentamenti e code sulla Cassia tra le rughe e il raccordo anulare e poi la Salaria tra Settebagni e il raccordo code versosulla A24 da Vicovaro Mandela ha tipo lì ed ancora coda in entrata asulla diramazionesud e dell’auto sole sulla Pontina sulla Cristoforo Colombo sul Raccordo Anulare si rallenta in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi lungo le due carreggiate tra Casilina e Ardeatina in città un corteo di protestanti da Largo Perestrello si sta muovendo verso Largo Preneste fino alle 18 chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti per il trasporto ferroviario per lavori tra la stazione Ostiense e la stazione Tiburtina interruzione del ...