Traffico Roma del 29-10-2023 ore 14 | 30

(Di domenica 29 ottobre 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio e buona domenica al microfono Sonia cerquetani scarso ilalmeno in queste ore su strade ed autostrade della capitale nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del raccordo anulare la polizia locale Ci segnala un incidente con rallentamenti su Viale Palmiro Togliatti nei pressi di Piazzale Pascali a Lido di Ostia per consentire una manifestazione di carattere commerciale chiusa fino alle 23 via delle Baleniere tra via delle Antille e Viale Vasco De Gama per il trasporto ferroviario per lavori tra la stazione Ostiense la stazione Tiburtina interruzione del servizio dei treni regionali della fl1 OrteFiumicino limitati aOstiense senza quindi raggiungereTiburtina i convogli della fl3 Viterbo Bracciano...