Traffico Roma del 29-10-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 29 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ancora Buona domenica in studio Stefano Baiocchi momento di relativa tranquillità per ilsulla rete viene a cittadina qualche disagio si fa lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare devono incidente stato causa dico dei tranne uscite anche Tuscolana la situazione si è ormai normalizzata la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente al Prenestino Viale Palmiro Togliatti in corrispondenza di Piazzale Pino Pascali incidente anche in via di Boccea nei pressi di via carezzano raccomandiamo tutte le attenzioni del caso al Lido di Ostia per consentire una manifestazione di carattere commerciale chiusa via delle Baleniere 3 via delle Antille Viale Vasco De Gama trasporto ferroviario in corso alcuni lavori tra la stazione Ostiense a Stazione Tiburtina lavori che comportano L’interruzione del ...