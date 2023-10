Traffico Roma del 29-10-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica ancora dalla redazione e Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con code in carreggiata interna però nelle uscite Tuscolana Appia caso ilintenso così come permaneintenso a ridosso dei cimiteri di Prima Porta Verano e Laurentino ma senza grossi problemi la polizia locale comunica la riapertura aldella rampa che da via dei Campi Sportivi in mettere sulla tangenziale era chiusa per lavori alla Villaggio Olimpico incidente in via della diciassettesima Olimpiade nei pressi di via Austria Come andiamo tutte le attenzioni del caso a San Pietro in corso l’Angelus con Papa Francesco non si escludono ripercussioni per ilnell’area circostante al Lido di Ostia per una manifestazione di carattere ...