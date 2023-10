Traffico Roma del 29-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare rallentamenti degli aventi da in carreggiata esterna tra le uscite a piedi Tuscolana Veramente anche nella zona Nord in carreggiata interna tra le uscite Flaminia e Salaria permangono code lungo la Flaminia tra Labaro e prima porta in direzione del cimitero in tangenziale abbiamo allenamenti tra la Salaria all’uscita di Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico ed è chiusa la rampa che da via dei Campi Sportivi in mette sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico si tratta di La la polizia locale comunica intanto la riapertura aldella via Ostiense già chiusa per la presenza di olio sulla sede stradale tra via di Malafede via Fiumalbo a cento cento attenzione incidente in via Girolamo Cocconi a ridosso della Prenestina ...