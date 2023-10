Tortolì | grave incidente in Ogliastra | muore un ragazzo di 20 anni

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ungravissimo che ha portato alla morte di un giovanedi soli 20. Mattia Miscali era originario di Villagrande Strisaili ed ha perso la vita all’alba di stamattina, a causa di un violento schianto dell’auto su cui stava tornando a casa con gli amici. Le dinamiche del sinistro non sono ancora chiare L'articolo proviene da Il Difforme.

Non c'è nessuna emergenza, la situazione non èed è pienamente sotto controllo " continua ... Girasole,, Elini, Ilbono, Bari Sardo, Loceri, Lanusei, Gairo, Osini, Cardedu e Tertenia. "In ...

Tortolì, incidente nella notte: muore un giovane di 20 anni, gravi altri tre ragazzi L'Unione Sarda.it