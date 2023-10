Torna ‘International Street Food Festival‘ ma cambia location

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il rinvio dello scorso settembre, l’InternationalFestival è pronto a rire in città e, stavolta, si. L’appuntamento è per il 3 – 4 – 5 Novembre nello spazio di Piazza Kennedy. L’ingresso resta gratuito: si parte venerdì 3 onvembre con il taglio del nastro alle 18:00 e poi cibo di qualità per tutti i gusti fino alle 24:00, mentre nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 novembre apertura degli stand già alle 12:00 ed avanti fino a mezzanotte. E’ attesa la partecipazione di operatori culinari che proporranno i miglioriinternazionali, Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. Il Festival è promosso da AIRS – ...