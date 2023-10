(Di domenica 29 ottobre 2023) Roma, 29 ott. (askanews) – Quattro contadini e una contadina single provenienti da ogni parte d’Italia sono pronti a mettersi in gioco indi un partner disposto a lasciare i ritmi frenetici della città per trasferirsi in campagna nella nuova stagione de “Il”, il docu-reality condotto da, prodotto da Fremantle per Warner Bros. Discovery da domani alle 21.25 su Nove e in streaming su discovery+. Aspetterà il compito di raccontare, i cinque contadini nella ridella loro dolce metà. I cinque protagonisti che sono stati selezionati quest’anno sono: Giulia, 29 anni di San Pietro ad Lacum, allevatrice di cavalli abruzzese che passa le sue giornate a pulire le stalle e curare ...

Qualcosa non. I conti, anzitutto. I biforcuti dicono che questo "baraccone parastatale", ... Per carità: "con poco si vive ma con niente si muore", come diceva il moto"La boje" - ...

Torna in tv “Il contadino cerca moglie” con Gabriele Corsi Agenzia askanews

Contadino cerca moglie: Gianluca di Nervesa al reality TrevisoToday

Roma, 29 ott. (askanews) - Quattro contadini e una contadina single provenienti da ogni parte d'Italia sono pronti a mettersi in gioco in cerca di ...“Avete un’ultima possibilità per scappare in Giordania, in maniera ordinata. Se non lo farete, distruggeremo ogni nemico e vi cacceremo dalla terra santa che Dio ha dato a noi”. E’ quello che si legge ...