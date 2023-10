TOP10 | TU SI QUE VALES TORNA PRIMO | SALGONO ANCHE BLANCA E TALE E QUALE SHOW

Leggi su bubinoblog

Nuovo appuntamento, della quinta stagione, con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la settimana da domenica 22 a sabato 28 ottobre 2023. Posizione Rete Nome del programma Var. Ascolto #1 Canale 5 Tu Si Que?+2 3.872.000 #2 Rai12 ?+2 3.842.000 #3 Rai1?+2 3.746.000 #4 Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 4 new 3.699.000 #5 Canale 5 Union Berlino-Napoli x 3.588.000 #6 Rai1 Ballando Con Le Stelle ? 3.175.000 #7 Rai1 Cuori 2 ? 3.014.000 #8 Rai1 Per Elisa: Il Caso Claps new 3.005.000 #9 Canale 5 Grande Fratello (lun.) ? 2.797.000 #10 Canale 5 Grande Fratello (gio.) ?-2 2.323.000