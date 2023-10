Tom Hanks | «I cellulari hanno distrutto qualsiasi tipo di pasto che condividi con gli altri»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tomha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato la nascita del suo romanzo “Nascita di un capolavoro del cinema” (Bompiani, trad. Alessandro Mari) . Un viaggio nella storia del cinema e nella vita dell’attore americano. Un viaggio che parte dalle sue esperienze di vita segnate dalla guerra, ma anche dai fumetti «Avevo 7 anni. Mia mamma e mio papà erano separati, con lei viveva mio fratello, in una cittadina come quella del romanzo, io ero con papà in un’altra città e a volte, e per andare da una casa all’altra, venivo messo su un autobus con mio fratello, a volte da solo. Viaggi di 4 o 5 ore in cui leggevo i fumetti presi alla stazione con il dollaro che mi mettevano in tasca. I Fantastici Quattro, Spider-Man, tutta la Justice League of America, Batman, L’incredibile Hulk, Thor, Capitan America … non li ho solo letti, li ...