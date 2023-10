“Ti ho insultato” | Caputo e il gol dedicato alla figlia | il tifoso della Fiorentina si scusa

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 29 ottobre 2023) “Il gol per un attaccante è sempre importante, ma stavolta è una rete speciale. È uno dei gol più significativi che ho fatto. Ha portato la squadra in vantaggio e abbiamo vinto il derby che è importante per i tifosi. Ma sapete tutti la dedica che ho fatto dopo“. Intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio, Ciccioè tornato a parlare del gol segnato nello scorso turno di Serie A nella vittoria dell’Empoli contro la. Il bomber hala reteSofia che, nelle scorse settimane è stata ricoverata in ospedale per 50 giorni. Dopo la dedica, rivelata nel post partita,è stato sommerso da messaggi di affetto, uno dei quali lo ha particolarmente colpito. Empoli, gol e ...