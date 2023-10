Thuram | un calcio a Lukaku | l' Inter gode ed è prima | affondata la Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un gol per cancellare definitivamente chi lo ha preceduto nel cuore dei tifosi dell'di spezzarlo. Nel giorno dell'atteso ritorno a San Siro di, èa decidere. Il quarto gol in campionato dell'attaccante francese consente ai nerazzurri di piegare per 1-0 i giallorossi dell'altro grande ex Mourinho e di riportarsi da soli al comando della classifica, a scapito della Juve. Un successo ampiamente meritato quello della squadra di Inzaghi, troppo netta è apparsa infatti la differenza di valori in campo sia sotto l'aspetto tecnico che per l'intensità nel gioco. Certo laaveva nelle gambe due giorni in meno di riposo, ma la squadra di Mourinho è apparsa fin dall'inizio troppo rinunciataria e scesa in campo quasi come una vittima ...