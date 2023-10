Thuram stende la Roma | l’Inter torna in vetta

(Di domenica 29 ottobre 2023) Milano – Nell’atteso ritorno di Romelu Lukaku a San Siro, èa decidere il big match tra Inter e, con i nerazzurri cheno in testa alla classifica, scavalcando la Juventus. In aggiornamento…(X @Inter)

54' - Altro intervento falloso di Paredes, cheal limite dell'area. Per Maresca non è fallo, l'argentino era già ammonito e rischiava il rosso. 51' - Giallo a Paredes per un fallo a ...

La partita di calcio tra l'Inter e la Roma, disputata domenica 29 ottobre 2023 alle 18:00 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, è stata un vero spettacolo di sport. L'incontro, caratterizzato da ...Finisce 1-0 la sfida tra Inter e Roma, decisa da una rete di Marcus Thuram. I nerazzurri tornano in cima alla classifica, mentre i giallorossi rimangono fermi a 14. Chance per la Lazio di superare i ...