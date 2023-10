Thuram risponde a Lukaku Inter-Roma sarà una doppia sfida – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Romelucontro Marcus, unanellaanche un battaglia franco-belga come spiega l’edizione odierna di Tuttosport. RITROVO – In attesa di vedere in campo, si accendono i riflettori sull’attacco nerazzurro e rossonero. Luci puntate su Marcusche in estate era arrivato come il successore di Edin Dzeko fino a prendersi la responsabilità di diventare la spalla titolare di Lautaro Martinez dopo l’addio di Romelu. Il figlio d’arte, arrivato in sordina, con il passare del tempo ha scalato le gerarchie su Marko Arnautovic tanto da diventare l’attaccante titolare insieme all’argentino.ha saputo lavorare dal basso, fino al ...