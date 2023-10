Thuram manda l’Inter in estasi | vittoria contro la Roma e controsorpasso | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 29 ottobre 2023) Si è concluso con un guizzo nel finale il primo big match della 10ª giornata del campionato di Serie A. Inter esi sono affrontate nel match per le zone alte dellae la squadra di Simone Inzaghi continua a confermarsi la principale candidata allo scudetto. E’ sempre più interessante ladel massimo torneo italiano e si preannuncia una corsa bellissima per il titolo.guida lacon 25 punti, poi la Juventus a 23. Poi il Milan a 21, in attesa della sfidail Napoli. I nerazzurri si schierano con la solita coppia formata da Lautaro e, gli ospiti rispondono con El Shaarawy e Lukaku. L’accoglienza di San Siro al belga è caldissima, il calciatore risponde con un ‘sorrisino’ e applausi verso il settore ospite. Nei primi ...