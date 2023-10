Thuram esalta l' Inter | la Roma cade 1-0 a San Siro

Leggi su agi

(Di domenica 29 ottobre 2023) AGI - Un gol dinel finale di gara regala all'un successo pesantissimo nel big match della decima giornata contro la. A Sanfinisce 1-0 proprio grazie alla fiammata del francese all'81', nel giorno tanto atteso del grande ritorno di Lukaku davanti ai suoi ex tifosi. Tanti i fischi promessi e piovuti verso il belga, che insieme ai suoi compagni hanno dato vita ad una prestazione negativa e troppo remissiva, al cospetto di una squadra, quella di Inzaghi, che ha cercato di vincerla sin dai primi minuti. I nerazzurri tornano cosi' in vetta alla classifica a 25 punti, mentre gli uomini dell'altro ex, Mourinho, tornano a perdere dopo tre vittorie di fila, restano inchiodati a quota 14. La prima frazione di gioco è tutta esclusivamente di marca nerazzurra: i padroni di casa fanno la gara sul piano ...