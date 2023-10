Thriller | cosa dice Vincent Price alla fine del brano di Michael Jackson

(Di domenica 29 ottobre 2023), la famosa canzone di, si conclude con un lungorecitato da, famoso attore horror, utile a ribadire l’atmosfera inquietante del pezzo, che si sarebbe rivelato uno dei più grandi successi planetari del Re del Pop, con 110 milioni di copie vendute. Ecco il testo completo in italiano “L’oscurità avvolge la terra La mezzanotte si avvicina Creature strisciano in cerca di sangue E chiunque sarà trovato privo dell’anima Dovrà affrontare i mastini dell’Inferno Marcendo dentro un cadavere Nell’aria un fetore terribile 40.000 anni di morte Rapaci spettri saltano fuori dalle tombe Per condannarti al tuo destino E se anche lotti per restare vivo il tuo corpo inizia a tremare Poiché nessun mortale può resistere Al male che viene dal brivido” Di seguito, ...

...Titolo Originale He - eojil gyeolsim Nazione Corea del Sud Anno Produzione 2022 Genere... 9 La sceneggiatura di Park Chan - wook è partita da questo presupposto:accadrebbe al detective ...

Keira Knightley torna sul grande schermo per un thriller distopico: di ... Everyeye Cinema

Retribution, il nuovo thriller action con Liam Neeson: il trailer e cosa c'è da sapere Sky Tg24

Stasera in TV, Domenica 29 Ottobre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali can ...In queste opere, il confine tra il bene e il male diventa sfumato e il mistero permea ogni cosa. Quelle thriller sono storie che tengono il lettore incollato alle parole, ansioso di scoprire cosa ...