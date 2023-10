Tenta il furto di un’auto | preso a Pomigliano

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) Sorun quaratanduenne amentreildi. Aveva con se il “kit” da ladro di autovettureildi. I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato peraggravato G. C., un 41enne di Castello di Cisterna già noto alle forze dell’ordine. Intensificati i servizi nel comune diD’Arco, soprattutto quelli destinati ad evitare i furti. I risultati sono arrivati in fretta. I militari hanno sorl’uomo mentreva di portare via un’Alfa Romeo Giulia, parcheggiata in strada. Addosso arnesi per lo scasso e un dispositivo per la decodifica delle centraline delle auto. Sottoposto ai ...