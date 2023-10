Tennis | Novak Djokovic si lamenta per le palline usate nel circuito ATP | “Vengono cambiate troppo spesso”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Anchesi accoda alle polemiche sulleutilizzate nelATP. Dopo una discussione con il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, il numero 1 al mondo ha dichiarato di essere preoccupato per la mancanza di regolarità nell’usare le stessein tornei vicini tra loro. “Non sono stato nelper un po’ di tempo – ha affermato il serbo, che tornerà in campo settimana prossima per il Masters 1000 di Parigi-Bercy –, ma ho letto i commenti di molti giocatori. Korda, con cui mi sono allenato, mi ha detto che da cinque settimane gioca sempre condiverse. Ciò di cui ci lamentiamo è la mancanza di regolarità, che può causare problemi ai polsi, ai gomiti e alle spalle”.ha poi aggiunto: “La qualità è relativa, ...

L'ultimo torneo in programma per la stagione ATP 2023 è il Masters 1000 di Parigi - Bercy nel ... ci sarà la lotta per il primo posto nella classifica tra Djokovic e Carlos Alcaraz

Djokovic ha parlato in queste ore ai media nell'ambito della conferenza stampa di presentazione per il Masters 1000 di Parigi-Bercy.