Tennis | Medvedev ko al 3° set | Sinner trionfa all' Atp di Vienna

(Di domenica 29 ottobre 2023), 29 ott. - (Adnkronos) - Janniknel torneo Atp 500 di(veloce indoor, montepremi 2.409.835 euro). Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e 2 del seeding, sconfigge in finale il 27enne russo Daniil, numero 3 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 7-6 (9-7), 4-6, 6-3 dopo tre ore e quattro minuti di gioco. Persi tratta del quarto titolo stagionale dopo il 250 di Montpellier, il 1000 di Toronto e il 500 di Pechino, il decimo della carriera.

Meraviglioso Jannik Sinner: l'azzurro vince il decimo titolo in carriera (come Adriano Panatta), battendo ancora una volta Daniilal termine di una finale storica, durata 3 ore. In una durissima battaglia fisica e di nervi, l'altoatesino è rimasto ancorato al match nei momenti di difficoltà, chiudendo grazie al break ...

Sinner è il Re di Vienna: Medvedev ko dopo 3 ore Sky Sport

Atp Vienna, Sinner-Medvedev: orario e dove vedere la finale Quotidiano Sportivo

Dopo un match maratona di intensità impressionante, Jannik Sinner supera Medvedev e conquista l’Atp 500 di Vienna ...ATP VIENNA – Dopo tre ore di una battaglia pirotecnica in finale dell’Erste Bank Open, Jannik Sinner si regala il 10° titolo ATP in carriera.