Tennis | la classifica degli italiani prima di Parigi-Bercy | il nuovo ranking ATP di Sinner e Musetti | Arnaldi top | Berrettini cresce senza giocare

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) La stagione del grandeproseguirà con il Masters 1000 di, in programma dal 30 ottobre al 5 novembre. Vediamo nel dettaglio ilATPdell’ultimo torneo di categoria di questa annata agonistica. Jannikha conservato in maniera perentoria il quarto posto nelATP, vincendo il torneo ATP 500 di Vienna e issandosi a 5.410 punti. Lorenzoha perso ai sedicesimi di finale a Vienna, ma è riuscito a restare in 22ma piazza con 1.640 punti. Matteoha raggiunto il proprio best: con gli ottavi di Vienna ha guadagnato cinque posizioni rispetto a inizio settimana e ora è il numero 41 al mondo con 1.037 punti, ad ...