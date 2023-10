Tennis | il palmares di Jannik Sinner | i 10 tornei vinti dall’italiano

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo Daniil Medvedev in un’epocale finale andata in scena sul cemento indoor della capitale austriaca. Ilta italiano si è imposto al terzo set dopo più di tre ore di autentica battaglia, culminata in un leggendario quarto gioco della terza frazione durato venti minuti e in cui l’altoatesino ha piazzato il break mortificando il russo dal punto di vista fisico. Si tratta del secondo sigillo consecutivo per il 22enne contro questo avversario, già battuto poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino e tramortito ancora una volta.ha conquistato il quarto trofeo della stagione e il decimo della propria carriera, agganciando così Adriano Panatta in testa alla classifica degli italiani più vincenti di sempre nel circuito ...