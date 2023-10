Take That | il dolore di Gary Barlow e della moglie Dawn Andrews per la figlia morta | “Un incubo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023), storico cantante dei, ha tenuto a lungo segreto un grandeche ha sconvolto la vita sua e, rivelandolo solo nella sua prima autobiografia, A better me, in cui ripercorre la sua carriera artistica e professionale tra momenti al top e altri, dove depressione e obesità avevano preso il sopravvento, decisamente più bui. «Quando è nata è stato come se una luce fosse entrata nella stanza. È stato bello, stupendo, l’abbiamo coccolata e abbiamo scattato foto. È stata una delle ore migliorimia vita, vissuta nel mezzo del momento più difficilemia vita», ha scritto il cantante. «Poppy sembrava perfetta e per un’ora è stata viva con noi». Non ...