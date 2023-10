Take That | Howard Donald e l’amore per la moglie Katie Halil | “Sono felice con lei | ma sono pansessuale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023), uno dei membri più amati dei, in un video pubblicato di recente nelle Instagram Stories ha parlato della sua sessualità. Le sue dichiarazionistate riportate da diverse testate come il Mirror ed Hello Magazine. Il cantante si è detto aperto all’idea di definirsi come “”. La riflessione è nata dopo aver letto le dichiarazioni di una collega. Nel 2015,ha sposatoe i due hanno avuto due splendidi figli. Di recente, il dj ha iniziato a riflettere sulla sua sessualità. Lo spunto per andare in profondità sarebbe nato da un articolo letto sulla cantautrice Christine and the Queens, nel quale l’artista si definiva ...