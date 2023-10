Superbike | GP Spagna 2023 Bautista vince a tavolino Gara-2 dopo un duello da infarto con Razgatlioglu!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il Mondialeè ufficialmente andato in archivio con-2 di Jerez de la Frontera. Una sorta di festa finale, alla quale tutti i centauri hanno potuto partecipare sgravati da qualsiasi pensiero. Con Alvarogià certo della conquista del titolo iridato, Toprak Razgatlioglu sicuro della piazza d’onore in classifica generale e Jonathan Rea tranquillo sul gradino più basso del podio nella graduatoria assolta. Si corre per il successo di giornata. Proprio Rea e Razgatlioglu, al passo d’addio con Kawasaki e Yamaha, animano le fasi iniziali., su una Ducati dalla speciale livrea gialla, lascia fare. Il britannico però esagera e scivola all’inizio del quinto giro, compromettendo la sua prova. Il comando viene ereditato dal turco, seguito dallo spagnolo. Quest’ultimo non è però ...