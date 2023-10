Superbike | GP Spagna 2023 Alvaro Bautista domina la Superpole race di Jerez de la Frontera 5° Locatelli

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ade la, l’ultimadella stagioneparte in un clima da “ultimo giorno di scuola”, poiché non vi è più nulla di significativo in palio. Dunque, con tutti i verdetti pregnanti già emessi, i piloti scendono in pista a briglia sciolta. Non a caso, le fasi iniziali sono caratterizzate da un’intensa bagarre, però bruscamente interrotta. Sul finire della seconda tornata viene esposta la bandiera rossa a causa della rottura del motore della Yamaha di Dominique Aegerter, che inonda d’olio l’asfalto della curva 5. A farne le spese è soprattutto Iker Lecuona, il quale ruzzola nella ghiaia. Il tempo di spargere il filler sul tracciato e si riparte da capo, seppur su distanza di 8 giri anziché 10. Alla ripresa delle operazioni,...