Super Embiid trascina Philadelphia LaVine ne fa 51 | ma ai Bulls non basta

(Di domenica 29 ottobre 2023) Si fa sentire la fatica del back to back per Cleveland (1 - 2), che si presenta alla gara contro Indiana (2 - 0) senza Donovan Mitchell. Eppure, Caris LeVert sembra non far sentire la sua mancanza: ...

I Sixers superano i Raptors grazie alla loro star, Chicago cade contro Detroit. Indiana avanti con Haliburton e Nesmith. I Pelicans si godono lo show di Zion e Ingram, Memphis perde ancora contro i Wi ...Miglior esordio non avrebbe potuto esserci per Damian Lillard: la sua nuova avventura ai Milwaukee Bucks. Phila lascia Harden in Pennsylvania, Lebron batte l'enorme Kevin Durant ...