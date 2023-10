Sudafrica-Nuova Zelanda 12-11 - Springboks campioni del mondo e All Blacks k.o.

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte gli All12-11 nella finale della Coppa del2023 a Parigi. Gli, grazie al successo contro la, diventanodelper la quarta volta nella loro storia dopo i trionfi del 1995, 2007 e 2019. In un match equilibrato e dominato dalle difese, ilcapitalizza i piazzati di Handré Pollard, che firma il poker (4?, 13?, 19?, 34?) decisivo per la vittoria. L'articolo proviene da Italia Sera.

