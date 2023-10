Suburræterna | la new entry Aliosha Massine | Per il mio Ercole mi sono ispirato al Parlamento italiano

Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 ottobre 2023) Head writer, registi e vecchio e nuovo cast presentano, l'ultima creazione dell'universo narrativo di Suburra, in anteprima alla Festa di Roma e dal 14 novembre su Netflix. Suburra è una serie che sembrava aver chiuso con le sue tre stagioni nel 2020 e invece, sorpresa, da una sua costola è nato lo spin-off/sequel, intitolatoe disponibile dal 14 novembre su Netflix. Nestati presentati i primi due episodi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023 e quale luogo migliore della kermesse della città eterna per far parlare gli interpreti e la troupe che l'hanno resa possibile, tra vecchi e nuovi volti. A partire dall'head writer Fabrizio Bettelli: "È stato come ritrovare vecchi amici, lavorando su personaggi pre-esistenti che noi stessi avevamo cresciuto in …