Striscia Gaza | Onu | Magazzini di cibo assaltati da migliaia di civili | Elon Musk | Satelliti Starlink supporteranno connettività palestinesi

(Di domenica 29 ottobre 2023) L'Onu ha avvertito che nelladialcunidisarebbero stati presi d'assalto da "diaffamati". I, riporta il Palazzo di Vetro da New York, apparterrebbero all'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati(Unhrwa), e avrebbero ospitato al

...dei Paesi di provenienza degli artisti che realizzano l'immagine del festival ma non possiamo ignorare che le forze israeliane stanno incessantemente assediando e bombardando ladi, ...

Israele dice che la guerra contro Hamas è entrata in una «nuova fase» Il Post

L'esercito d'Israele: "L'operazione continua, da ieri è cominciata una nuova fase del conflitto" - Casco blu nepalese di Unifil ferito in Libano - Casco blu nepalese di Unifil ferito in Libano RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...diversi artisti stanno scegliendo di non partecipare al Lucca Comics come protesta contro i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. Tra loro anche la book influencer Megi Bulla, che con il ...