Striscia di Gaza assediata | assalto dei cittadini ai depositi di cibo Si valuta lo scambio di prigionieri con ostaggi

Se Israele riuscirà nell'obiettivo dichiarato di smantellare Hamas da, il piano teorico di cosa fare delladopo la guerra è a grandi linee già noto: prima fase, ritirare gradualmente le forze israeliane; seconda fase, insediare un'amministrazione ...

Le comunicazioni nella Striscia di Gaza stanno tornando Il Post

Gaza, diretta - Tank e truppe di Tel Aviv ancora dentro la Striscia. L’esercito agli abitanti: ‘Andate a Sud’. Israele ... Il Fatto Quotidiano

In Italia c’è una maggioranza pacifista, che in parte è scesa in piazza, in larghissima parte è smarrita e cerca un modo per esprimere la ...(Agenzia Vista) Gaza, 28 ottobre 2023 Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno lanciato un nuovo avvertimento alla popolazione del nord della Striscia di Gaza, chiedendo loro di spostarsi al sud dell ...