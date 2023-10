Stranieri sperimentano il fascino dell’antica cultura cinese a Xi’an

(Di domenica 29 ottobre 2023), 29 ott – (Xinhua) – Con oltre 3.100 anni di storia,, nella provincianord-occidentale dello Shaanxi, e’ servita da capitale per 13 dinastie nella storia. Oggi il suocontinua ad attrarre un numero crescente di turisti. Agenzia Xinhua

... Ragusa, dove a lavorare sono stati anche alcuni ragazzi della cooperativa 'Nostra Signora di Gulfi' che gestisce in affido minoririchiedenti asilo e ragazzi cheun percorso ...

Università Lumsa: inaugurato con il ministro Bernini l’ottantaquattresimo anno accademico RomaToday

Enogastronomia, Tropea protagonista a Venezia Il Sindaco: non ... Giornale L'Ora

Dal 7 novembre in libreria "Lasciateci Perdere", l'autobiografia del regista Gabriele Salvatores premio Oscar per "Mediterraneo".Scavare nel passato – fianco a fianco con archeologi, storici, medici, genetisti, studenti - per “riparare” il presente e costruire un futuro. E’ un “esperimento” archeologico unico quello della campa ...